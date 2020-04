Pai de Duda Reis chama Nego do Borel de mau caráter, diz que cantor não passa de um m***a e dispara: - Tenho vergonha de reconhecer que a minha filha aceita voltar para um crápula desses!

24/04/2020 | 11:10



Como você viu, Nego do Borel e Duda Reis retomaram o relacionamento. Muitos fãs ficaram animados com a notícia nas redes sociais, mas parece que a decisão não agradou a todos. Os pais da atriz, Simone e Luiz Fernando, se mostraram terminantemente contra o namoro da filha com o cantor. Em uma série de comentários no Instagram, Luiz, que é médico e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, fez desabafos sobre o comportamento de Duda, afirmando que a filha teve uma postura imperdoável e que mudou depois de ter conhecido o músico, que em sua opinião, é um mau caráter.

Tenho uma filha que faz 18 anos agora em maio, não mora mais na minha casa pois nunca aceitou o caminho que sempre quis mostrar. Hoje ela está caminhando para o caminha da destruição e isso me dói muito. Mas acredito no amor dos pais, acredito no poder de Deus para o regresso dos nossos filhos, comentou uma internauta no perfil de Luiz.

Deixa ela ir, por mais doloroso que isso possa ser! Mas faça ela assumir as próprias escolhas! Erramos quando achamos que sempre temos que estar com os braços abertos! Se um dia ela voltar, saiba que nunca será mais igual! Não cometa os mesmos erros! Aqui em casa não iremos errar de novo com excesso de amor, com excesso de dedicação e principalmente com excesso de credibilidade! Cristal quando quebra, não se junta mais!, respondeu o médico.

O pai da artista ainda disse que a filha é um personagem.

Posso te garantir que como pais sempre fizemos de tudo para as nossas filhas! Sempre as amamos como ninguém! Lembro muito bem da Duda quando criança, que me falou que um dia queria ter a sorte de ter um marido como eu era para a mãe dela! Jamais irei esquecer isso! A verdade é que a personagem Duda Reis destruiu a Maria Eduarda! Sempre tentei orientá-la sobre isso! Depois que conheceu esse mau caráter, mudou totalmente! É muito triste ter que reconhecer isso!

E que se decepcionou bastante com Duda.

Também já tive meus 18 anos, mas jamais humilhei, desrespeitei e agredi tanto os meus pais como fomos agredidos! Alguns limites quando ultrapassados são impossíveis de voltar atrás! Deixam feridas tão profundas que jamais cicatrizarão! Nessas horas como pais precisamos ter a coragem de deixar a vida ensinar nossos filhos! [...] Se tornou surda e muda! Ninguém consegue fazê-la escutar! Resolvemos então deixar a vida ensiná-la, sem nenhuma participação nossa! Hoje, só receio que nem a vida vai conseguir ensiná-la! Decepção total!

Uma outra internauta ainda lamentou o fato da atriz supostamente ter trocado a família por um namorado.

Quando terminaram da primeira vez, ela correu para os braços dos pais. Lamentável trocar os pais por um homem.

E Luiz respondeu.

Por um homem, não! Um mau caráter, sem noção, que se acha um pop-star, mas não passa de um merda, frustrado! Vocês não têm noção o que passamos com esse mau caráter todo esse tempo! Tenho vergonha de reconhecer que a minha filha não tem vergonha na cara e aceita voltar para um crápula desses!

Por fim, o médico declarou que Duda deu uma punhalada nas costas da família.

Nossa filha não é isso que ela mostra no Instagram! Foi engolida pela própria personagem e optou por ficar com uma das pessoas mais desprezíveis que já tive a infelicidade de conhecer! [...] Não acredito mais nela! Uma filha que acusa a própria família das piores coisas possíveis, não merece respeito, muito menos perdão! Agora eu quero que a vida ensine a ela tudo que ela se negou a aprender com os próprios pais! Nunca faltou amor, dedicação e apoio! Uma verdadeira punhalada pelas costas!

No Instagram, tudo o que Duda compartilhou foi uma foto com a seguinte frase:

Seja a mulher dos seus próprios sonhos, e não dos sonhos dos outros.

A qual sua mãe repostou e, em seguida, complementou:

Verdade! Muita gente se anula para que o outro possa sonhar! E, quando você acorda, viu que viveu foi um pesadelo!

Além disso, Simone, mãe de Duda, mostrou que está bloqueada no Instagram da filha. Que confusão triste essa, não é?