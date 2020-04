Novo Audi e-tron é lançado oficialmente no Brasil

Leo Alves

Do Garagem360



24/04/2020 | 10:48



Primeiro modelo 100% elétrico da marca, o novo Audi e-tron foi lançado oficialmente no Brasil. O SUV já estava em pré-venda, mas agora passa a ser comercializado de fato no País. Os preços começam em R$ 499.990, mas ele será vendido por R$ 459.990 durante o período de pré-venda. Quatro anos de manutenção e valorização de R$ 15 mil no usado, em caso de troca, estão inclusos no preço.

Venda do novo Audi e-tron

Equipado com tração integral, o SUV utiliza dois motores elétricos. O dianteiro rende 183 cv de potência e 31,5 kgfm de torque máximo. Já o traseiro conta com 224 cv de potência e 36,2 kgfm de torque. A potência combinada é de 408 cv, com torque combinado de 67,7 kgfm.

Versões e conteúdos

Audi e-tron Performance – R$ 499.990 (R$ 459.990 durante o lançamento)

A versão Performance traz dentre os itens de conforto bancos dianteiros elétricos em couro com ajuste lombar e memória para o motorista, ar-condicionado de 4 zonas, teto solar elétrico panorâmico Open Sky, volante com ajuste elétrico de altura, projeção do logotipo e-tron em todas as portas e luzes internas personalizáveis com 30 opções.

Faróis Full LED com assistente de farol alto, controle de cruzeiro adaptativo com assistente de saída de faixa, abertura e fechamento elétrico do porta-malas com sistema hands-free, abertura de veículo por proximidade, auxílio de estacionamento plus com display 360º, indicador de pressão dos pneus, espelho retrovisor interno com função antiofuscante automática e oito airbags.

Como equipamentos de informação e entretenimento, os principais destaques são rádio MMI com sistema de navegação e interface para smartphones com sistema iOS e Android. A estrutura do menu é intuitiva como em um smartphone e muitas funções também podem ser controladas através do sistema de controle de voz natural. Há também o Audi virtual cockpit plus, onde o motorista pode escolher entre duas visões que apresentam claramente todas as informações na forma de gráficos nítidos e de alta resolução.

Como opcional nesta versão existe apenas a pintura metálica e o Pacote Tecnológico, que contempla head-up display, pre sense dianteiro – que avisa o motorista e prepara o veículo para o caso de uma colisão iminente – e o night vision assist.

São 11 cores externas disponíveis nesta versão: Azul Galáxia, Azul Navarra, Bege Siam, Branco Geleira, Cinza Manhattan, Cinza Tufão, Prata Florete, Preto Brilhante, Preto Mito e Vermelho Catalunya. No interior, são três opções: bege, preto e marrom.

Audi e-tron Performance Black- R$ 539.990 (R$ 499.990 durante o lançamento)

Versão mais completa, ela acrescenta bancos dianteiros esportivos em Alcântara, acabamentos na cor cinza volcano e teto interior na cor preta. No exterior, incorpora o kit S line com soleiras em alumínio e iluminadas, capa do retrovisor externo na cor preta, frisos decorativos em High Gloss Black e pinças de freio laranja. De série nessa versão há também o sistema de som Bang & Olufsen 3D, com 16 alto falantes.

Além dos opcionais de pintura metálica e Pacote Tecnológico, os clientes podem acrescentar os retrovisores virtuais, faróis full LED Matrix HD com luz de direção dinâmica e o Audi Side Assist. Este último é um pacote que contempla tecnologias como o Audi Pre Sense traseiro (reconhece a iminência de uma colisão e regula o tensionamento dos cintos dianteiros, posicionamento de banco e fechamento de teto solar e vidros), o Exit Warning Assist (aviso de perigo quando os passageiros estão saindo do veículo), o Audi Side Assist (aviso de perigo em mudança de faixa) e o Assistente de Tráfego Reverso (informa o condutor sobre a possibilidade de um acidente ao realizar uma manobra traseira com a utilização dos sensores e radares do veículo, além de uma breve utilização dos freios caso necessário).

As rodas em ambas as versões são de 21 polegadas, mas na Performance Black o desenho é exclusivo.

Na versão Performance Black, são nove cores externas – Azul Antigua, Azul Navarra, Bege Siam, Branco Geleira, Cinza Daytona, Prata Florete, Preto Brilhante, Preto Mito e Vermelho Catalunya – e duas interiores: cinza e preto.