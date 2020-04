Mitos e verdades sobre limpeza do smartphone em tempos de pandemia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/04/2020 | 10:48



As pessoas têm dúvidas sobre como limpar o celular e, por vezes, acabam não dando a devida atenção para isso ou limpam com produtos que podem danificar o aparelho. Essas questões aparecem ainda mais com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de proteger esses objetos. Existem vários mitos sobre produtos que podem ou não ser usados para higienizar o smartphone. Por isso, a Yesfurbe, plataforma de compra e venda de smartphones refabricados, desvendou alguns deles.

Limpar celular com pano úmido com água

Mito. Água e componentes eletrônicos não se misturam. Portanto, evite ao máximo utilizá-la na limpeza do smartphone. Além da possibilidade de dar curto, a água deixa resíduos para trás depois de evaporar e eles causam problemas ao entrarem em contato com componentes internos. Há sprays específicos para limpeza de tela no mercado.

Quanto mais produto químico, melhor

Mito. O ideal é usar apenas álcool isopropílico, exatamente por este não deixar resíduos para trás e ser o mais indicado para a limpeza de componentes internos.

Nunca assopre as entradas do celular

Verdade. Quando sopramos o smartphone para tirar algo, podemos danificar algumas partículas eletrônicas com saliva.

Tipo de pano influência na higienização

Verdade. De preferência, utilize tecidos de microfibra ou 100% algodão, principalmente para não deixar fiapos para trás.