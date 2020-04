24/04/2020 | 10:01



Os juros futuros abriram em forte alta, de até 30 pontos no janeiro para 2025, em sintonia com o dólar e em meio à expectativa sobre se o ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciará sua saída no pronunciamento marcado para as 11 horas.

Às 9h29, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 subia para 2,80%, de 2,71%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 avançava 4,78%, de 4,53% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 subia a 6,46%, de 6,26% no ajuste de ontem.