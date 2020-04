Crise social no horizonte

Franscisco Lacerda



23/04/2020 | 23:59



Estudo do Observatório Econômico da Universidade Metodista, em São Bernardo, dá ideia do impacto profundo causado na economia pela quarentena imposta pelo governo do Estado para evitar a proliferação do novo coronavírus. Quase metade das famílias do Grande ABC tiveram a renda comprometida pelas restrições ao comércio que passaram a vigorar há um mês – dessas, duas em cada dez viram os ganhos reduzirem 50%! O rombo nas finanças pessoais permite antever as dificuldades que a região vai enfrentar para se recuperar dos efeitos da pandemia. Políticas públicas de assistência social já devem ser pensadas para minimizar os estragos, que, infelizmente, tendem a ser imensos.

Não é, evidentemente, apenas a economia doméstica que se ressente da desidratação dos negócios. A curto prazo, demonstrou o mesmo estudo, o principal impacto do comprometimento da renda das famílias é o atraso no pagamento de contas. Um terço das pessoas ouvidas pelo estudo admitiu que tem ao menos um compromisso financeiro em atraso. A roda financeira é implacável. Quando empresas perdem faturamento, deixam também de pagar impostos, o que compromete a arrecadação dos cofres das três esferas de governo. E é exatamente nessas portas que irão bater os desvalidos na crise social que certamente virá na esteira da pandemia que, ao que tudo indica, ainda está longe de terminar.

Existem muitas dúvidas e pouquíssimas respostas sobre os impactos do novo coronavírus. As incertezas, todavia, não devem servir para desestimular a busca de soluções. Muito pelo contrário. É hora de redobrar o entusiasmo para encontrar o melhor caminho rumo à superação da crise. Gestores precisam começar a se mobilizar urgentemente para desenvolver projetos capazes de dar conta das demandas sociais que tendem a explodir quando a Covid-19 for vencida. Concomitante a isso, reforça-se a esperança na ciência, para que encontre rapidamente vacina e remédio capazes de pôr fim à agonia que toma conta do mundo desde o fim do ano passado, quando os primeiros casos foram relatados na China.