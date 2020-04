Pastor ora por comércios em todo o Grande ABC

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/04/2020 | 23:20



“Nós estamos espalhados, mas não separados.” É com este pensamento que o pastor há 33 anos e escritor Maurivan Galdino Costa, 55 anos, inicia suas orações todos dias. Morador de Ribeirão Pires, ele se desloca para Santo André – cidade de sua igreja, a Apostólica Rebentos Da Oliveira, localizada no Condomínio Maracanã – e faz suas orações na frente de comércios e indústrias por toda região.

Segundo Maurivan, o ato solidário começou dia 18 de março – logo no início das informações sobre a Covid-19 na região e Estado – quando o pastor retornava de viagem a Pernambuco. “Próximo ao decreto de quarentena, por causa do novo coronavírus e diante a inúmeros voos cancelados de quando retornei de viagem, já comecei a entender que precisávamos fazer algo para ajudar”, declara o pastor. “Era um cenário já assustador e de alguma forma, do nosso jeito, precisávamos fazer algo para ajudar”, detalha.

Além da ideia se espalhar pela região, também ganhou novos horizontes. “Conversei com outros pastores e quando a quarentena começou, iniciamos este ato diariamente, com todos os cuidados de higiene. Inclusive, a ação também ganhou representantes em outros Estados, como Rio Grande do Sul e em Pernambuco”, comenta Galdino.

Por pelo menos três horas por dia o pastor anda pelas ruas de Santo André enviando boas vibrações. Além de pontos comerciais, também vai a hospitais pedir pelos pacientes “que testaram positivo para Covid e outros que também precisam desse amparo”, além de profissionais da saúde que estão na linha de frente dos atendimentos. Maurivan também passa pela Receita Federal, por causa dos empregos, rendas de colaboradores e, principalmente, dos desempregados e finaliza as preces nas prefeituras. O pastor também faz parada em frente ao prédio do Diário para orar pela equipe de reportagem. “Já acompanhei tratamentos de amigos em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e sei o quanto é difícil para todos”, lamenta.

O pastor ainda reforça o objetivo das orações. “A intenção é pedir a Deus por todas essas pessoas e serviços essenciais para nós. Apesar do medo e diante dos casos que estão sendo registrados por causa da doença, não podemos perder as esperanças”, observa Maurivan.

O pastor comenta que no domingo, a partir das 10h, grupo pequeno de pessoas vai orar e cantar, simultaneamente, em sete lugares diferentes da região. “Acredito que se cada um ajudar como pode, vamos conseguir passar por isso. Nós faremos isso da nossa forma para pedir a Deus”, finaliza.