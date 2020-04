Preços dos combustíveis na região continuam em queda durante quarentena

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



23/04/2020 | 23:20



Os consumidores do Grande ABC já perceberam que abastecer o veículo está a cada dia menos pesado aos bolsos. Com fluxo menor de veículos nas ruas devido à quarentena, medida para conter a Covid-19, os donos dos postos precisaram baixar os valores para driblar a concorrência. Em um mês com o fechamento de empresas, restaurantes, shoppings e demais setores da economia, o valor do litro dos combustíveis caiu cerca de R$ 0,40 e R$ 0,50. Nas refinarias o preço do litro recuou R$ 0,30 – o que no valor total faz diferença. A projeção é do presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do ABCDMR), Wagner de Souza.

No Grande ABC, da última semana de março para a semana passada, o preço do litro da gasolina teve queda de R$ 0,40 – passando de R$ 4,340 para R$ 3,940. Já o etanol baixou de R$ 3,081 para R$ 2,676, enquanto que o diesel é comercializado a R$ 3,297, ante os R$ 3,620, o litro. Os dados dos municípios foram levantados pelo Diário no site da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis). “Os efeitos de recuo de preço demoram, em média, uma semana para chegar até o consumidor final devido ao processo em cadeia: refinaria, revendedora e distribuidora”, explica o presidente do Regran.

De acordo com o especialista, mesmo com queda brusca de fluxo de caixa nos postos (cerca de 70%), neste primeiro mês não houve demissões. Nos 400 postos instalados na região, que empregam 4.000 funcionários diretos, a taxa de desligamento é de, no máximo, 3%. “Todos estão recorrendo às alternativas que foram dadas pelo governo, como banco de horas, férias antecipadas, suspensão de contrato ou redução de jornada e salário. Postos 24 horas, por exemplo, passaram a abrir apenas por 12 horas para não ter ainda mais despesas. Alguns impostos e encargos trabalhistas foram jogados para frente pelo governo, o que também tem ajudado a categoria.”

Apesar da manutenção dos empregos até o momento, Souza explica que é difícil manter os postos em funcionamento normal com o mesmo quadro de trabalhadores caso a quarentana avance pelos próximos meses. “Para manter um posto funcionando, em média, gasta-se R$ 80 mil em 30 dias. Caso não haja uma flexibilização dos setores da economia para os estabelecimentos voltarem a funcionar não há como muitos postos sobreviverem, porque em dois meses são necessários R$ 160 mil.” Por causa da situação, o Regran foi uma das entidades que estiveram presentes na reunião com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, na quarta-feira, para discutir medidas de retomada da economia com os devidos cuidados.

Vale lembrar que a ANP já anunciou série de medidas para presenvar seu caixa diante das incertezas, como redução de investimentos e de produção.

ESTOQUE

Apesar de os combustíveis não serem produtos perecíveis, a maioria dos postos não está com estoque alto devido à baixa demanda. “A capacidade é de 60 mil ou 90 mil litros, mas nenhum proprietário de posto trabalha com sua capacidade máxima. As reposições vão sendo feitas aos poucos. Acabaram 5.000 litros, a ideia é ir lá e reabastecer apenas a quantia usada”, conta o presidente do Regran[/01.TXTNORMAL].