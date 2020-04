Na região, 46% das famílias têm a renda comprometida

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



23/04/2020 | 23:20



Durante a quarentena determinada para reforçar medidas destinadas a conter o avanço do novo coronavírus, 46% das famílias do Grande ABC tiveram a renda comprometida. Entre elas, 20% viram os ganhos caírem em pelo menos 50% até a primeira quinzena deste mês. O levantamento, feito pelo Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo e divulgado ontem, entrevistou 551 moradores via questionário on-line.

A curto prazo, o principal impacto é o atraso no pagamento de contas, já que um terço das pessoas questionadas afirmou que tem pelo menos um compromisso financeiro que não foi acertado em dia. Destas, 22,3% informaram que o cenário imposto pela Covid-19 foi o responsável. “As finanças foram se apertando, seja por redução ou corte de salários, e a população começou a atrasar o pagamento de contas”, assinalou Sandro Maskio, coordenador do Observatório Econômico.

Ainda entre as famílias que atrasaram alguma conta na primeira quinzena de abril, 30% são autônomos e trabalhadores informais. Segundo o estudo, isso ocorre porque estes profissionais tiveram as atividades duramente afetadas pela desaceleração econômica causada pelo isolamento físico, reduzindo a demanda e a renda de maneira “quase instantânea”. Exemplo é o caso de motoristas de aplicativo, cuja renda caiu até 70%.

Na avaliação de Maskio, os impactos da redução de renda a médio e longo prazos dependem de quanto tempo a quarentena irá durar. “Já sabemos que diversos fatores sazonais podem afetar o avanço da doença, inclusive não sabemos como será com a aproximação do inverno, que é visto pelos especialistas em saúde como um dos fatores críticos, e isso pode mudar o cenário.”

Fato é que, além de prejudicar o orçamento das famílias, principalmente daquelas que normalmente não possuem estabilidade financeira – caso dos autônomos e informais –, a redução da renda, sobretudo caso a quarentena seja prolongada e, consequentemente, a demanda siga reprimida, irá agravar a retração econômica.

Maskio estima que se a quarentena estadual encerrar em 10 de maio, com início da retomada gradual das atividades no dia seguinte, a economia deve voltar a girar normalmente em um ano. Entre os entrevistados, 41,6% consideram que o coronavírus terá efeito na economia brasileira apenas neste ano, enquanto 53,8% avaliam que os efeitos negativos serão sentidos até 2021.

O especialista lembra que mesmo com retomada gradativa, o País vem de período de recuperação lenta da crise iniciada em 2014. “Estávamos neste processo e aparece este balde de água fria”, apontou. Aliás, o fato de comprometer outros países dificulta que as exportações sejam “válvula de escape”, como foi na crise anterior.