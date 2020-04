Bassi se põe à disposição para a vice de Auricchio

Evaldo Novelini



23/04/2020 | 23:20



Reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), o sociólogo Marcos Sidnei Bassi, 57 anos, colocou ontem seu nome na corrida eleitoral são-caetanense, em outubro. Em entrevista exclusiva ao Diário, o professor admitiu pela primeira vez estar disposto a concorrer ao cargo de vice-prefeito na chapa encabeçada pelo atual chefe do Executivo e pré-candidato à reeleição, José Auricchio Júnior (PSDB).

“Entendo que posso contribuir com o município utilizando a experiência que acumulei na gestão da universidade”, assegurou Bassi, que desde 2013 ocupa o posto máximo na administração da USCS. Ele disse que resolveu se filiar ao PSDB, no início do mês, depois de ouvir de várias pessoas que possuía perfil adequado para entrar na vida pública. “Se o Auricchio precisar de um vice, estou aqui.”

Desde o segundo semestre do ano passado o nome de Bassi circula nos meios políticos como possível companheiro de chapa de Auricchio Júnior. O reitor, todavia, sempre se esquivou do assunto. Até que, em janeiro, em entrevista ao Diário, quando questionado sobre o tema, soltou: “Nunca se sabe o dia de amanhã”. “O dia chegou”, disse, ontem.

O prefeito ainda não se manifestou sobre a chapa da reeleição. O atual vice é o empresário Beto Vidoski, também tucano. Nos bastidores, comenta-se que o detentor do cargo perdeu entusiasmo com a política desde que enfrentou problemas com a prestação de contas na eleição passada. Embora ainda pleiteie a reedição da dupla com Auricchio, especula-se que pode terminar por disputar uma das 19 cadeiras do Poder Legislativo.



PERFIL

Andreense de nascimento, mas morador de São Caetano desde a infância, e formado pela USCS na turma de 1987, Bassi revelou que possui ideias na área do desenvolvimento econômico. “Precisamos pensar em dinamizar as receitas do município, hoje dependente da GM (General Motors) e da Petrobras. Em quanto tempo automóvel movido a combustível fóssil será obsoleto?”

Bassi nunca disputou cargo eleitoral – inclusive, antes de se registrar no PSDB, estava havia dois anos sem filiação partidária, desde que deixou o MDB, em 2018. “Minha vida toda foi dedicada à academia. Tenho orgulho do trabalho que fiz na USCS”, relembrou o reitor, responsável por incluir a universidade no mundo digital e por expandir o número de cursos, inclusive implantando o de medicina.

Se o desejo do professor se concretizar, Bassi vai ter de renunciar ao posto de reitor da USCS, que se encerraria no ano que vem. A legislação eleitoral obriga gestores de autarquias, caso da USCS, ligada à Prefeitura de São Caetano, a se desincompatibilizarem do cargo em até quatro meses antes do pleito, que neste ano está marcado para 4 de outubro – o prazo, então, esgota-se em 4 de junho.

O provável substituto de Marcos Sidnei Bassi na administração da universidade deve ser o professor Leandro Campi Prearo, atual pró-reitor de graduação, gestor do Instituto de Pesquisa da USCS e um dos homens fortes da instituição. Graduado em matemática, com ênfase em informática, Prearo é também mestre e doutor em administração, exigência para o posto.