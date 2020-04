Trump: Manteremos as diretrizes de isolamento até nos sentirmos seguros

23/04/2020 | 21:45



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 23, que talvez seja preciso estender as diretrizes de distanciamento social, impostas pelo governo em março para tentar conter o avanço do coronavírus. As atuais orientações de isolamento têm validade até 30 de abril. "Manteremos as diretrizes até nos sentirmos seguros", afirmou o republicano em coletiva de imprensa.

O líder da Casa Branca criticou, ainda, o governador da Georgia, Brian Kemp, que decidiu abrir alguns setores econômicos a partir desta sexta-feira, 24. Para Trump, ainda é cedo para reduzir a quarentena no Estado. "Eu poderia ter impedido ele", declarou o republicano, acrescentando que o governo federal "observará atentamente" a Georgia.

Na semana passada, o governo de Trump divulgou um plano de reabertura da economia americana em três fases, com orientações para os governadores, que envolve diversos pré-requisitos, como capacidade de testagem em massa.