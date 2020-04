Saída de petistas gera desconforto

Raphael Rocha



24/04/2020 | 00:16



Ex-prefeito de São Bernardo, o atual presidente estadual do PT, Luiz Marinho, é uma das principais apostas do partido na eleição deste ano para voltar a ter terreno político após dois pleitos (2016 e 2018) nas quais a legenda sofreu forte desgaste. Mas a recente janela eleitoral fez pairar questionamentos sobre a articulação do ex-prefeito entre os críticos de Marinho no Grande ABC. Isso porque o PT perdeu três vereadores no período, sem filiar ninguém – saíram Marcelo Cabeleireiro e Benedito Araújo, de Rio Grande da Serra, e Ronaldo Lacerda, em Diadema. O cenário prático indica, assim, que o PT terá muito trabalho para reverter, junto ao eleitorado, o sentimento contrário visto nos últimos pleitos.

À moda antiga

Prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) sempre foi conhecido como político que gosta da rua – e de registrar que gasta sola de sapato no asfalto. Com a crise do novo coronavírus, o contato tem de ser restrito, com toda precaução, para que o vírus não se espalhe ainda mais. O socialista, porém, encontrou uma alternativa para manter seu perfil político. Além da máscara, Atila escalou um servidor munido com pote de álcool em gel para ficar ao seu lado. O socialista vai às comunidades, avisa que vai abraçar e tirar fotos, com todo cuidado. Assim que há a conversa, esse servidor rapidamente corre e despeja o álcool na mão do prefeito. É a política à moda antiga em tempos de Covid-19.

Luto

A classe política de São Bernardo prestou condolências pela morte do comerciante Mohamad Ali Laila, na madrugada de quarta-feira. Nascido no Líbano, chegou ao Brasil nos anos 1960 e, após breve passagem pela Capital, se estabeleceu no Grande ABC. Sempre teve bom relacionamento com os políticos da cidade, virou conselheiro de alguns nomes, inclusive. Deixou a mulher, Isabel Naranjo Conca, sete filhos e 13 netos.

Alerta

Vereadores de São Bernardo e alguns servidores mostraram preocupação com o fato de a empresa NR Serviços de Segurança e Vigilância querer manter contrato com a Câmara da cidade, a despeito de ter de responder a processos na Justiça trabalhista movidos por ex-funcionários da terceirizada. O debate está junto à mesa diretora da casa.

Nomeação

Ricardo Orsini deve ser nomeado nos próximos dias secretário de Serviços Urbanos no governo do prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB). Ele era adjunto da pasta e herdará a vaga de Diogo Manera, exonerado para ser candidato a vereador na eleição deste ano. Orsini se envolveu no episódio de atropelamento de José André Carlos, funcionário da Prefeitura que morreu após ser atingido pelo carro dirigido pelo futuro secretário.

Paradas

As câmaras de Diadema e de Mauá decidiram suspender as atividades presenciais devido à pandemia do novo coronavírus. Em Diadema, os trabalhos ficarão paralisados até o dia 10, seguindo a quarentena imposta pelo governo paulista em todo território de São Paulo – sessões on-line são feitas em Diadema. Em Mauá, a prorrogação será até o dia 24 de maio, podendo ser revogada, segundo comunicado da casa, caso haja melhora de segurança sanitária.