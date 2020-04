ANP: Produção de petróleo cai 0,12% em março ante fevereiro

23/04/2020 | 21:02



A produção de petróleo no Brasil caiu 0,12% em março contra fevereiro, para 2,968 milhões de barris diários, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nesta quinta-feira, 23. A produção de gás natural cedeu 5,59%, para 121,7 milhões de metros cúbicos diários.

A produção do pré-sal correspondeu a 66,79% do total, para 2,493 milhões de barris de óleo equivalente diários, uma fatia maior que em fevereiro (66,04%). Em relação a fevereiro, a queda foi de 0,17%.

O campo de Lula continua como maior campo produtor, mas registrou queda de 10,03% em março ante fevereiro, totalizando 876,6 milhões de boe (petróleo e gás).

Segundo dados da ANP, a produção da Petrobras teve alta de 1,8% em março, quando comparada a fevereiro, para 2,789 milhões de boe, sendo 2,187 milhões de barris diários de petróleo, contra 2,138 milhões de barris diários no mês anterior. No dia 1º de abril, a estatal anunciou que vai cortar a produção em 200 mil barris diários para se adequar à redução da demanda provocada pela pandemia do coronavírus.