São Bernardo inicia neste sábado entrega do cartão da merenda escolar

Do Diário do Grande ABC



23/04/2020 | 20:41



A Prefeitura de São Bernardo, administrada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), inicia no sábado (25) a entrega dos cartões da merenda escolar para alunos matriculados na rede de ensino público municipal. A disponibilização dos cartões será feita por etapas e, nesta primeira fase, 99 Emebs e creches conveniadas serão atendidas. O compromisso do governo é até contemplar todas as 208 instituições, sendo 180 escolas municipais e 28 creches até quinta-feira que vem, dia 30. Cada estudante terá direito a R$ 85.

Pelas redes sociais, Morando explicou que nesta sexta-feira (24) os responsáveis pelas escolas atendidas na primeira fase ligarão para pais dos estudantes para avisar sobre a chegada do cartão. A retirada será das 8h às 17h do sábado, com horário pré-marcado para evitar aglomeração. “Iremos criar grupos para não haver tumulto nas escolas”, salientou o prefeito.

Ao todo, 82 mil alunos serão contemplados pelo cartão para compra de alimentos enquanto as aulas estiverem suspensas devido à crise do novo coronavírus. Haverá sistema de segurança para que o recurso seja exclusivamente gasto na compra de alimento. “Há um sistema seguro sobre isso. Se o produto não for alimento, trava (a aquisição). Se não comprar alimento vai recorrer a uma fraude.

Conforme Morando, a escolha das primeiras 99 escolas e creches conveniadas atendeu ao critério de vulnerabilidade social – ou seja, as instituições localizadas em bairros mais pobres. “As demais escolas receberão até o dia 30, em cinco dias todas receberão (o cartão). No sábado ou domingo anunciarei a outra etapa. Sei da angústia, mas a nossa equipe está trabalhando muito para agilizar esse processo.”

CLIQUE AQUI PARA VER A LISTA DAS ESCOLAS E CRECHES CONVENIADAS ATENDIDAS NA PRIMEIRA ETAPA DO CARTÃO DA MERENDA ESCOLAR