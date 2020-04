Ribeirão Pires abre hospital de campanha na quarta-feira

Mauricio Silva

Do Diário do Grande ABC



23/04/2020 | 19:38



O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), anunciou na noite desta quinta-feira (23), pelas redes sociais, que um hospital de campanha será inaugurado na próxima quarta-feira (29). A estrutura será implantada no Ginásio Ozíris Grecco, dentro do Complexo Ayrton Senna, na região central.



Serão 41 leitos, dos quais sete serão de emergência. "Questionavam a demora , mas isso requer muito cuidado. Antes da entrega tem que haver higienização e todos os cuidados”, disse o prefeito.



Em Ribeirão, são 48 casos confirmados de Covid-19, sendo que quatro seguem internados. Foram quatro mortes. Segundo a administração municipal, dois óbitos foram confiramdos ontem: "um morador de 73 anos que estava internado no Hospital Mário Covas, em Santo André, e faleceu no dia 21, com doença pré-existente, e um morador de 58 anos que estava internado na UPA Santa Luzia e morreu no dia 19, que também tinha doença pré-existente".



Além da abertura do hospital de campanha, Kiko avisou que a tradicional Festa do Pilar, que ocorre todos os anos no dia 1º de maio, não acontecerá esse ano devido à pandemia do novo coronavírus. Haverá uma missa on-line às 10h. Todas essas medidas são para evitar as aglomerações.



Kiko também agradeceu à população por quarentena, uma vez que Ribeirão é uma das 20 cidades do Estado onde o isolamento físico está acima dos 60%.