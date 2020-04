Santo André vai publicar boletim detalhado da Covid-19 a partir desta sexta-feira

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



23/04/2020 | 20:09



A partir desta sexta-feira (1º), a prefeitura de Santo André vai publicar boletim epidemiológico, assim com São Caetano vem fazendo. Além dos números da Covid-19 no municípios também serão detalhados dados como as altas, já são 196 na cidade, e idades dos infectados, 33% das pessoas que morreram têm de 50 a 60 anos. Também estarão na lista quais os hospitais, entre públicos e privados, e quantos internados com a doença em cada um – no de campanha do Pedro Dell''Antonia são 29.

Nos dados estão as regiões onde estão sendo registrados mais casos, como o Jardim Santo André, e também a taxa de isolamento físico. “Esperamos que com esse planejamento consigamos enfrentar de forma mais efetiva a doença. Lembrando que na semana que vem vai começar o teste em massa”, disse nas redes sociais Paulo Serra (PSDB), que lamentou a morte do colaborador

O prefeito confirmou que protocolou no Ministério Público plano para a retomada gradual e responsável da flexibilização da quarentena. “Estão lá atividades que trabalham com delivery, drive-thru ou hora marcada. Qualquer alteração será baseada nos dados e com o aval do MP, mas acredito que vamos conseguir evoluir neste ponto nos próximos dias. Santo André vai seguir o seu planejamento.”

Durante a live, Serra disse que a segunda fase do programa Merenda em Casa será realizada na próxima semana e que no fim de semana os ambulantes, taxistas e transportadores escolares vão receber cestas básicas nos próximos dias, a começar pelo fim de semana no Craisa para os ambulantes com o esquema de drive-thru.