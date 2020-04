Ademir Medici



Em 1918 e 1919, o primeiro caminhão do Jamegão (apelido de Augusto Cinti, Roma, 1894 – Santo André, 1972) foi requisitado pelo governo. E Jamegão transportou dezenas de vítimas da epidemia da gripe espanhola.

Cf. Irineu Cinti, filho do Jamegão: Memória, 31-10-2001.

Durante 50 anos, Jamegão teve carro de praça em Santo André. Automóveis de luxo, importados, os mais disputados pelas noivas no dia do casamento. Essa é a sua faceta mais conhecida. Mas tudo começa com os carretões puxados a cavalo. Ou então na infância vivida no Interior. Ou em Roma, onde Jamegão nasceu e foi batizado na Capela Sistina.

Memória, 30-10-2001

O Largo da Estátua poderia receber um segundo apelido: o Largo do Jamegão, como explica o nosso orientador desta II Semana Santo André, Gerson Gomes da Silva.

- A Casa Bata ficava exatamente no ponto de táxi, ponto do tradicional Jamegão, com seu táxi preto que conduzia as noivas à igreja.

- Jamegão era um homem forte, robusto, pele vermelha, uma criatura maravilhosa.

O Largo da Estátua, antes de qualquer denominação, abrigou o primeiro Cine-Teatro Carlos Gomes, transferido na década de 1920 para o atual endereço, na Rua Senador Flaquer.

Pontos referenciais do Largo da Estátua (existem outros):

- Loja Bata

- Casas Pernambucanas

- Banco do Estado de São Paulo

- Banco Noroeste

- Mercearia Cantamessa

- Barbearia Cantamessa

- Casa das Noivas

- Ducal (antes Empório Bartoli)

- Universal

- Casa Formosa

Nota – Esta página Memória publicou, em 2001, várias matérias focalizando a figura de Augusto Cinti, o Jamegão, hoje sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

Diário há meio século

Sexta-feira, 24 de abril de 1970; ano 12; edição 1217

Manchete – O médico Mário Degni, diretor da Faculdade de Medicina do ABC, defendia o professor Saul Schenberg, acusado de não dar aulas em 1969

Nota – O andreense Mário Degni tem uma história de vida e de formação profissional que o leva ao patamar da intelectualidade científica brasileira.

Indústria – O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Maurice H. Stans, visita a Isam (Industrial Sul-Americana), em Santo André.

Nacional – Exército caçava o capitão Carlos Lamarca no Vale do Ribeira.

São Bernardo – Prefeitura de São Bernardo anuncia a instalação de um semáforo aéreo na Vila Baeta Neves.

Em 24 de abril de...

1920 – Professora Alice Ferreira Peake transferida de São Caetano para Santo André; para seu lugar, em São Caetano, é nomeada a professora Maria José Ribeir, transferida de Santa Bárbara.

1975 – Grande ABC inicia a vacinação em massa contra meningite. Mais de 1 milhão de pessoas seriam atendidas.

Santos do dia

- Maria Eufrásia Pelletier (França, 1796-1868). Fundadora da Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor. Canonizada em 1940.

Hoje

- Dia do Boi

- Dia Internacional do Jovem Trabalhador

- Dia do Operador de Triagem e Transbordo

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 24 de abril:

- Em São Paulo, Oscar Bressane. Instalado como município em 24 de abril de 1945, quando se separa de Santa Cruz do Rio Pardo.

- Em Alagoas, Água Branca, Belo Monte, Feira Grande, Maragogi, Matriz de Camaragibe e Santana do Ipanema

- Na Paraíba, Alhandra

- Em Sergipe, Cristinápolis

- Em Minas Gerais, Durandé

- Em Santa Catarina, Palhoça e Rio Negrinho

- No Pará, Sapucaia

- No Acre, Tarauacá

- Na Bahia, Utinga

Fonte: IBGE

Etianos

Sérgio Melchiori Galvão

Eletrônica – Turma de 1984

Venho de uma formação totalmente técnica. Sou formado técnico em eletrônica na ETI Lauro Gomes e, desde lá, minha trajetória profissional foi continuada por este curso.

Fiz administração de empresas na Escola Superior de Administração e Negócios (Esan – atual Unifei) e, posteriormente, duas pós-graduações (em design instrucional e em business intelligence and big data).

Trabalhei com TI (Tecnologia da Informação) em empresas como Banco Bamerindus e Sisco – Sistemas e Computadores.

Atualmente participo de uma software house voltada ao segmento do comércio varejista, atuando como consultor em empresas do varejo e de gestão hospitalar.