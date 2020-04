23/04/2020 | 18:58



A Grendene informa que as atividades da companhia nas unidades de Sobral e Crato, no Ceará, serão retomadas de forma gradual a partir de 27 de abril, com redução de jornada e salários em 70%.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que o início das atividades ocorrerá em duas etapas, conforme acordo firmado com o Sindicato dos Empregados de Sobral e Crato.