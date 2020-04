Bolsas de NY fecham mistas com fracasso de possível remédio contra covid-19

23/04/2020 | 17:31



As bolsas de Nova York fecharam mistas, enquanto investidores seguem tentando avaliar a dimensão do impacto do coronavírus na economia. A forte retomada do petróleo sustentou o bom humor durante boa parte do pregão, mas os ganhos foram minimizados pela notícia de que a pesquisa sobre um possível medicamento contra covid-19 apresentou resultados decepcionantes e, nos minutos finais das operações, o S&P 500 e o Nasdaq viraram para negativo.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,17%, a 23.515,26 pontos. Na contramão, o S&P 500 perdeu 0,05%, a 2.797,80 pontos, enquanto o Nasdaq teve baixa marginal de 0,01%, a 8.494,75 pontos.

Pela manhã, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que os novos pedidos de auxílio-desemprego tiveram queda de 810 mil na semana encerrada em 18 de abril, para 4,427 milhões. Já a IHS Markit divulgou que tanto o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto, de serviço e industrial atingiram mínimas históricas em abril, embora o de serviço tenha ficado acima de previsões elaboradas por analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Segundo a Capital Economics, o PMI composto, que caiu a 27,4, aponta para uma "devastação econômica" causada pela pandemia. "Mas o índice está em um nível consistente com uma queda anualizada de 12% do Produto Interno Bruto (PIB), o que seria significativamente melhor que nossa previsão de recuo de 40%", explica a consultoria, em relatório enviado a clientes.

Apesar dos dados, o movimento ascendente registrado desde ontem se estendeu hoje, sustentado pela contínua recuperação do petróleo. Após um início de semana conturbado, em que um dos contratos futuros chegou a ficar negativo pela primeira vez na história, a commodity energética teve mais uma sessão positiva, com o WTI para junho saltando quase 30%. Com isso, a ação da ExxonMobil 3,65% subiu e da Chevron teve alta de 2,82%.

À tarde, no entanto, os ganhos foram se apagando, após o Financial Times noticiar, citando relatório publicado acidentalmente no site da Organização Mundial da Saúde (OMS), o fracasso dos primeiros estudos clínicos para verificar a eficácia do antiviral redmsivir no tratamento da covid-19. A ação da Gilead Sciences, que conduz o estudo, perdeu 4,34% na Nasdaq e teve a negociação paralisada por alguns minutos, por conta da volatilidade.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, afirmou, em comunicado, que a autoridade monetária fornecerá ao público e ao Congresso informações sobre medidas para apoiar economia "durante esse período difícil", mas a falta de detalhes acabou fazendo com que a declaração ficasse em segundo plano entre investidores.