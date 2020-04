Azul mantém voos internacionais para EUA e Portugal entre abril e maio

23/04/2020 | 17:12



A Azul informou nesta quinta-feira, 23, que manterá três voos internacionais por semana com direção à Europa e Estados Unidos partindo de Viracopos, em Campinas, durante os meses de abril e maio.

Em nota, a companhia aérea afirma que a capital portuguesa, Lisboa, receberá um voo semanal entre abril e maio, assim como Orlando, nos Estados Unidos.

A outra base da Azul nos Estados Unidos, Fort Lauderdale, recebe um voo por semana em abril, mas, a partir de maio, terá duas frequências semanais.

"O esforço da companhia em garantir essas rotas internacionais permite o transporte de cargas importantes, como medicamentos e equipamentos, além do trânsito de Clientes que precisem viajar", destaca a empresa.

Segundo o gerente geral de planejamento de malha da Azul, André Mercadante, o compromisso no momento é manter uma malha aérea essencial para garantir a conectividade do Brasil, tanto internamente quanto com o exterior, bem como o transporte de Clientes que necessitem eventualmente viajar ou até mesmo retornar ao seu país, além do transporte de cargas.