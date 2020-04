EC São Bernardo assume vaga do São Caetano na Série D do Brasileiro

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



23/04/2020



A temporada 2020 vai entrar na história do EC São Bernardo. A diretoria do Cachorrão anunciou que aceitou o convite da FPF (Federação Paulista de Futebol) e vai assumir a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, aberta com a surpreendente desistência do São Caetano, anunciada ontem. Essa será a primeira vez da equipe são-bernardense em um torneio nacional.

A vaga foi ofertada ao EC São Bernardo por ter sido o terceiro colocado na Copa Paulista de 2019, competição vencida pelo São Caetano e que justamente havia assegurado ao Azulão a vaga na Série D. Como o XV de Piracicaba, o outro finalista, já atuou na Copa do Brasil neste ano, e o Mirassol, também semifinalista, já está na Série D, a vaga foi automaticamente direcionada ao Cachorrão.

Feliz com a oportunidade, o presidente Felipinho Cheidde destacou o comprometimento com o clube. "Baseado em muita responsabilidade e orgulho comunicamos oficialmente a FPF o desejo de representar o Grande ABC na Série D (ocupando a vaga legalmente). Estamos preparados para este novo desafio indo de encontro com a nítida evolução do EC São Bernardo, o Cachorrão", enfatizou.

Vale lembrar que o clube ocupa a segunda colocação da Série A-3 do Campeonato Paulista, zona de acesso para a A-2. O torneio está paralisado, assim como todos os outros organizados pela Federação Paulista e pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).