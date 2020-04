Marcantes: 5 SUVs icônicos que moldaram a categoria

Leo Alves

Do Garagem360



23/04/2020 | 16:48



Antes vistos como modelos de nicho, hoje os Sport Utility Vehicles (ou SUVs) dominam o mercado brasileiro – e outros tantos pelo mundo. Algumas características talvez expliquem o sucesso: espaço interno amplo, aparência robusta e maior altura de rodagem, o que ajuda na hora de vencer uma lombada ou valeta, e até mesmo a encarar os buracos das vias brasileiras.

Entretanto, ao contrário da maioria dos segmentos, é difícil apontar qual foi o modelo que deu origem aos SUVs atuais. Por isso que, em vez de apresentar apenas um carro, o Garagem360 separou cinco veículos, de diferentes épocas. Cada um deles, ao seu estilo, ajudaram a definir o conceito dos utilitários esportivos atuais.

SUVs icônicos: Jeep Station Wagon

Talvez o nome pareça estranho, mas este era o nome original da Willys (e Ford) Rural. Derivada do Jeep original – aquele da Segunda Guerra Mundial – a Station Wagon (SW) era chamada de perua na época, mas muitas características dos utilitários esportivos atuais já estão presentes nela.

Surgida em 1946, ela contava com amplo espaço interno. Por isso, era vendida nos Estados Unidos como um veículo familiar. Do Jeep Willys vinha a robustez e capacidade para encarar terrenos mais difíceis. A tração, por sua vez, podia ser 4×2 ou 4×4.

No Brasil, a Willys-Overland começou a vender o modelo como Perua Jeep em 1956. Um ano depois, passou a ser chamada de Rural, nome mais popular. Ficou em linha até 1977, quando já se chamava Rural Ford, já que a marca do oval azul comprou a operação brasileira da Willys dez anos antes.

Por ser mais urbana que o Jeep original e oferecer espaço interno familiar, alguns conceitos que até hoje marcam presença nos SUVs, a Jeep SW/Willys Rural pode ser apontada como uma das pioneiras, mas não a única. Vale a menção honrosa à Jeep Wagoneer, que foi lançada nos Estados Unidos em 1962 como uma perua aventureira, e que daria origem anos depois ao Jeep Cherokee.

Land Rover Range Rover

Em 1970, a Land Rover já era conhecida pelos seus modelos off-road. Naquele ano, ela uniu robustez e luxo em um único veículo, o Range Rover. Com sofsticação, amplo vão livre do solo e sem deixar a aptidão off-road de lado, o modelo inaugurou um novo nicho, sendo um sucesso de mercado.

O Range Rover se tornou mais sofisticado a cada geração. Atualmente, ocupa o topo da gama de SUVs da marca. As características do modelo foram copiadas por diversas marcas ao longo dos anos, o que mostra a importância deste carro na história.

Jeep Cherokee

Em 1983, o Jeep Cherokee deixou de ser apenas uma versão da Wagoneer e tornou-se um modelo independente. As linhas retas e robustas, estrutura monobloco e posição de dirigir elevada, ele foi um divisor de águas, conquistando o mercado americano e sendo vendido até hoje pela Jeep, sendo cada vez mais sofisticado.

No Brasil, o modelo fez muito sucesso na década de 1990, durante os primeiros anos da reabertura das importações. Ele ainda é vendido no mercado nacional, mas sem o mesmo brilho.

Honda CR-V

Não foram apenas os britânicos e americanos que ajudaram a criar o conceito atual dos SUVs. Praticamente todas as fabricantes contribuíram de alguma maneira. Isso inclui as japonesas Toyota, com o Land Cruiser (ou Bandeirante no Brasil) e o RAV4, e a Honda, com o CR-V.

Embora o RAV4 tenha sido lançado em 1994 com fórmula parecida, suas linhas eram mais parecidas com as de um jipe. O CR-V, por conta da aparência mais urbana, acabou sendo o escolhido. Apresentado em 1995 com carroceria monobloco e conforto de automóvel, o modelo da Honda logo tornou-se uma das referências do segmento, sendo um dos primeiros utilitários esportivos com proposta urbana.

Ford EcoSport

Nascido como um projeto brasileiro, em 2003, o Ford EcoSport fez tanto sucesso que se tornou global em sua segunda geração, lançada em 2012 e em linha até hoje. Ele pode ser considerado o responsável pelos SUVs compactos atuais.

Derivado do Fiesta, o SUV inaugurou no Brasil o conceito de modelos menores baseados em hatches pequenos. Boa parte da leva atual de utilitários esportivos compactos utiliza essa fórmula, como o Honda HR-V, o Chevrolet Tracker e o VW T-Cross.

