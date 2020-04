São Paulo é a cidade que mais usa o recurso Passaporte no mundo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/04/2020 | 16:48



Embora as viagens físicas estejam limitadas no momento, os membros do Tinder estão aproveitando esses dias para se jogarem no recurso Passaporte, que está gratuito no aplicativo e permite que todos possam conhecer o mundo virtualmente. E a ação já trouxe recordes de swipes (deslizes): mais de 3 bilhões em um único dia.

Desde que o Tinder liberou a função Passaporte, dados iniciais mostram que os membros do app estão muito engajados e se conectando com pessoas ao redor do globo. E no topo da lista, São Paulo (SP) é a metrópole que mais usa o recurso. Abaixo, você confere também quais são os principais destinos e viagens entre cidades mais populares.

Top 5 cidades mais visitadas por brasileiros

1. São Paulo (Brasil)

2. Nova York (Estados Unidos)

3. Rio de Janeiro (Brasil)

4.Los Angeles (Estados Unidos)

5. Londres (Inglaterra)

Top 10 cidades mais visitadas ao redor do mundo

1. Los Angeles (Estados Unidos)

2. Nova York (Estados Unidos)

3. Londres (Inglaterra)

4. Paris (França)

5. Amsterdã (Holanda)

6. Madrid (Espanha)

7. Tóquio (Japão)

8. Barcelona (Espanha)

9. Seul (Coreia do Sul)

10. Estocolmo (Suécia)

Top 10 cidades que mais visitam a outra

1. São Paulo (Brasil) para Nova York (Estados Unidos)

2. Buenos Aires (Argentina) para Madrid (Espanha)

3. Nova York (Estados Unidos) para Los Angeles (Estados Unidos)

4. Londres (Inglaterra) para Reino Unido

5. Cidade do México (México) para Madrid (Espanha)

6. Nova Déli (Índia) para Mumbai (Índia)

7 .Toronto (Canadá) para Los Angeles (Estados Unidos)

8. Istambul (Turquia) para Kiev (Ucrânia)

9. Bangkok (Tailândia) para Seul (Coreia do Sul)

10. Lima (Peru) para Madrid (Espanha)

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

É importante destacar que o Tinder não é o único aplicativo de namoro disponível. Conheça outros na galeria. Clique na imagem para saber mais: