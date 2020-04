Procon fiscaliza mercados e sacolões de São Caetano

Do Diário do Grande ABC



23/04/2020 | 16:41



Nesta quinta-feira (23), a Fundação Procon fiscalizou mercados e sacolões de São Caetano. A ação foi realizada após denúncias de preços abusivos feitas por moradores da cidade. A fiscalização foi feita em parceria entre Procon-SP e Consórcio Intermunicipal Grande ABC, com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano.

Segundo o advogado Marco Aurélio Sanches, diretor do Procon de São Caetano, que acompanhou a ação, as denúncias enviadas pelas plataformas digitais do Procon referiam-se a preços dos produtos da cesta básica, sobretudo arroz, feijão e leite, com altas de preços de 20 a 30%.

Foram visitados estabelecimentos nos bairros Santa Maria, Santa Paula, Nova Gerty e Cerâmica. “Todos foram notificados a apresentarem as notas fiscais de compras de aproximadamente oito produtos da cesta básica”, informa Sanches. O Procon fará uma comparação das notas fiscais dos últimos meses e, se confirmado aumento abusivo, as empresas serão multadas.

PARA DENUNCIAR

Veja as formas de entrar em contato com o Procon-SP para buscar orientações e fazer denúncias:

Site www.procon.sp.gov.br: o internauta deve acessar o site e clicar no botão “faça sua reclamação” para acessar a área de login e se cadastrar. O consumidor receberá um e-mail de confirmação de cadastro e acessando novamente ele poderá fazer sua reclamação no botão específico para o coronavírus.

Aplicativo Procon-SP, que pode ser baixado nas plataformas Android ou iOS (disponível gratuitamente na App Store e Play Store).

Facebook (https://www.facebook.com/proconsp/) e Instagram (instagram.com/proconsp).

Além de receber denúncias, o perfil @proconsp no Instagram também apresenta vídeos de especialistas (lives) dando orientações gerais e respondendo dúvidas.