Distribuidores de aço esperam queda de 45% em abril ante março

23/04/2020 | 16:39



Os distribuidores de aço esperam uma queda de 45% nas compras e vendas em abril em relação a abril, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 23, pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Em abril a demanda de aço caiu drasticamente, o que levou, inclusive, as usinas a decidirem pelo abafamento de fornos.

Em março, quando começaram as medidas de isolamento social no País, as compras caíram 11% em relação a fevereiro, com volume total de 272,5 mil toneladas.

Ante igual mês do ano passado, houve queda de 0,3%. Esses dados incluem os volumes de Chapas Grossas, Laminados a Quente, Laminados a Frio, Chapas Zincadas a Quente, Chapas Eletro-Galvanizadas, Chapas Pré-Pintadas e Galvalume.

Já as vendas de aços planos em março pela rede de distribuição contabilizaram queda de 6,8% na relação mensal, atingindo o montante de 265,3 toneladas. No comparativo anual o recuo foi de 15,2%, para 312,9 mil toneladas.

Com isso, o estoque de março obteve alta de 0,9% em relação ao mês anterior, atingindo o montante de 846,9 mil toneladas. O giro dos estoques fechou em alta com 3,2 meses.

As importações feitas pela rede encerraram março com baixa de 9,6% em relação ao mês anterior, com volume total de 58,5 mil toneladas. Comparando-se ao mesmo mês do ano anterior, as importações registraram queda de 52,4%.