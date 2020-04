Sthefany Brito retoma casamento com Igor Raschkovsky: 'Tentativa número 348?

23/04/2020 | 15:28



Sthefany Brito publicou nesta quarta-feira, 22, uma foto que chamou atenção dos seguidores nas redes sociais. Na imagem, a atriz aparece ao lado de Igor Raschkovsky e dois cachorros.

O casal havia se separado em outubro do ano passado, após pouco mais de um ano de união formal. Na ocasião, a assessoria de imprensa da atriz enviou uma nota para o E+ que dizia: "Após oito anos e meio juntos, eles decidiram de forma amigável e em comum acordo a separação".

A cerimônia de casamento foi na Itália, com uma festa luxuosa, na cidade de Montalcino, em 2018.

No perfil oficial de Sthefany no Instagram na quarta-feira, 22, o casal aparece junto, abraçado e sorrindo com os cachorros. "A melhor foto que temos! Tentativa número 348. Embaçados, meio caindo, e todos agarrados! Nós!", escreveu na legenda.