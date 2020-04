Moro pede demissão após troca na PF, diz jornal

23/04/2020 | 15:32



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comunicou na tarde desta quinta-feira (23) ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, a decisão de trocar o comando da PF (Polícia Federal), tirando Mauricio Valeixo, nome de confiança do ministro. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Moro pediu demissão assim que soube da intenção de Bolsonaro para mudança na cúpula da PF. Ainda conforme a publicação, Bolsonaro tenta demover a ideia do aliado.

Juiz responsável pelos casos da Operação Lava Jato em primeira instância, Moro abdicou da carreira jurídica em 2018 após ser convidado por Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça. A pasta se transformou em superministério, pois incorporou também as atividades da segurança pública, setor antes independente.

Valeixo foi escolhido por Moro para o cargo no início do ano passado. O delegado comandou a Diretoria de Combate do Crime Organizado (Dicor) da PF e foi Superintendente da corporação no Paraná, responsável pela Lava Jato, até ser convidado pelo ministro, ex-juiz da Operação, para assumir a diretoria-geral.

Embora a indicação para o comando da PF seja uma atribuição do presidente, tradicionalmente é o ministro da Justiça quem escolhe.

Interlocutores de Valeixo dizem que a tentativa de substituí-lo ocorre desde o início do ano, mas que não teria relação com o que aconteceu no ano passado, quando Bolsonaro tentou pela primeira vez trocá-lo por outro nome. Na ocasião, o presidente teve que recuar diante da repercussão negativa que a interferência no órgão de investigação poderia gerar.

A possibilidade de saída de Moro gerou repercussão na classe política. O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo e autor da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que permite a execução da pena após a condenação em segunda instância, escreveu em uma rede social que a demissão de Moro seria o “fim da luta contra o combate à corrupção e à impunidade”. “Se isso for confirmado, o governo jamais será o mesmo.”