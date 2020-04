Idris Elba defende quarentena anual para humanidade 'lembrar' pandemia

23/04/2020 | 15:16



Fazer uma quarentena de uma semana todos os anos. Essa é a sugestão do ator Idris Elba, em entrevista ao jornal The Independent nesta semana. Ele teve diagnóstico positivo para coronavírus em março deste ano.

A esposa dele, Sabrina Dhowre, também teve o novo coronavírus. Ambos estão curados e isolados no Novo México. "Tivemos muita sorte de sermos testados tão rapidamente, devido à escassez de testes. Mas, a meu ver, fazer o teste foi a melhor coisa, porque eu estaria cercado de muitas pessoas começando a gravar o filme", disse na época para a apresentadora Oprah Winfrey.

Eles foram nomeados embaixadores da Boa Vontade da ONU e ajudaram a arrecadar US$ 40 milhões (aproximadamente 218 milhões de reais) para o Fundo Internacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento Agrícola durante a pandemia.

"Acho que o mundo deve tirar uma semana de quarentena todos os anos apenas para lembrar dessa época. Lembrar um do outro. Eu realmente acho isso. O mundo não funciona no seu calendário", refletiu na entrevista ao The Independent.

Idris acredita que O "isolamento social periódico" seria como uma forma de a humanidade "hibernar" e pensar mais sobre como vive no planeta.