Luisa Sonza recebe elogio de Christina Aguilera após mostrar look inspirado na cantora: Muito bom

23/04/2020 | 15:11



Sabe aquele momento em que o crush te nota? Foi exatamente assim que Luisa Sonza se sentiu na última quarta-feira, dia 22 de abril, quando Christina Aguilera elogiou seu look de Carnaval que foi inspirado pelo visual da norte-americana no clipe Lady Marmalade.

No Twitter, Aguilera interagiu com os internautas para comentar sobre o apelido que ganhou durante a quarentena, e pediu que lhe enviassem fotos de looks inspirados nela:

Eu vejo vocês me chamando de Quarantina! Então quer ver seus melhores looks de roupas e maquiagem inspirados em meus looks do passado. Porque todas nós merecemos nos sentir como rainhas, mesmo se não estamos saindo de casa no momento. Postem com a tag #QuarantinaAguilera e eu vou respostar alguns dos meus preferidos! Amo vocês!

Diante dessa oportunidade, Luisa Sonza não perdeu a chance: postou logo uma montagem comparando sua fantasia de Carnaval com a roupa original da cantora, que compartilhou a imagem com a legenda:

Muuuuuito bom.

Neste momento, não apenas Luisa Sonza se emocionou ao responder com:

Ai meu Deus, eu te amo!

Os fãs da cantora brasileira também foram à loucura:

Sim, Luisa Sonza! Princesa do pop brasileiro!

Duas lendas, duas rainhas. Amamos vocês.