Apresentador de filial da TV Globo é demitido após mostrar homem pelado durante telejornal

23/04/2020 | 14:10



Douglas Belan, apresentador do TV Centro América, afiliada da Globo em Cuiabá, no Mato Grosso, acabou sem querer mostrando o pênis de um telespectador ao vivo! A situação foi contornada, mas segundo informações do colunista Leo Dias, quem sofreu as consequências foi o próprio Douglas, que foi demitido.

Ele estava a frente da atração Bom Dia Mato Grosso da qual havia assumido como apresentador e editor-chefe há apenas dois meses e havia, inclusive, se mudado para Cuiabá para aceitar o emprego.

Internamente, há especulações indicando que Orlando Loureiro, diretor de jornalismo, culpou 100% o jornalista pela situação. Para a emissora, Douglas se afobou ao trocar de mensagem no ar e poderia ter evitado a situação, caso lidasse com tudo com mais calma.

Douglas chegou a apresentar normalmente o programa na manhã dessa quarta-feira, dia 23, mas logo de tarde recebeu o aviso de sua demissão.

Por meio de seu Instagram, ele escreveu o seguinte texto:

Agradeço pelas mensagens de carinho e apoio de colegas de profissão, telespectadores e de todos. Enquanto assimilo esse momento difícil, tenho lido as manifestações. Grato.

Tenso, né?