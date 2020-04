23/04/2020 | 14:10



Como você viu, Carol Dias anunciou o sexo do bebê que espera com o ex-jogador Kaká na última quarta-feira, dia 22. O anúncio ainda teve um gostinho a mais por ter sido feito no dia em que o atleta completou 38 anos de idade. E após revelar que tem uma menininha em seu ventre, Carol publicou uma enquete no Instagram com dois nomes femininos: Ester e Sarah.

Anteriormente, a modelo já tinha contado que Ester era uma das opções de nome para a filha. Com isso, ela deu a entender que também está pensando em chamar a baby de Sarah...

E aí, qual o seu preferido?