Na reta final da gravidez, Ana Paula Siebert mostra preparativos para a maternidade

23/04/2020 | 14:10



Ana Paula Siebert está radiante com a primeira gravidez! Ela e Roberto Justus terão a primeira filha - o quinto do empresário -, e a influenciadora digital não esconde a felicidade com o momento mágico de sua vida.

Na reta final da gestação, ela já começou a organizar tudo para levar à maternidade. Com uma foto na qual aparece rodeada por malas, ela escreveu:

Quem me acompanha por aqui sabe que eu gosto de tudo organizado! Então, imaginem minha alegria quando os kits da Vicky chegaram! Desde necessaries, porta documentos, até mala de maternidade, tudo eu escolhi as cores, a aplicação da borboleta... Já usando todas as peças para a mala de maternidade. Gostaram da minha combinação?! Rose e Borboletas?! #babyvickysj.