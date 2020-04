Tutorial: como colocar músicas no Instagram Stories

Marcella Blass

O Instagram oferece uma série de recursos de interação no Stories, entre eles o de Música. Com a ferramenta é possível adicionar uma canção a qualquer imagem ou vídeo compartilhado. Abaixo, você aprende como colocar músicas no Instagram. Veja só:

1 – Clique no símbolo da câmera e faça seu Stories.

2 – No canto superior da tela, clique no quadrado com a carinha.

3 – Escolha o recursos Música.

4 – Use o campo “Pesquisar músicas” para encontrar a canção que deseja compartilhar. Quando encontrar, é só clicar sobre ela.

5 – Quando ela aparecer na publicação, você pode ajustá-la da forma que quiser. Clicando sobre ela, é possível escolher como será exibida (ícone pequeno ou grande). Já na parte inferior da tela, você pode definir por quanto tempo ela será reproduzida (na bolinha do lado esquerdo) e qual trecho da música será tocado, arrastando a barra.

6 – Quando estiver satisfeito, é clicar no simbolo do check para publicar.

A seguir, você também pode conferir o passo a passo ilustrado (clique nas imagens para ampliar):