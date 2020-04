Volkswagen planeja retomada da produção para maio

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



23/04/2020 | 13:13



A Volkswagen, montadora alemã que possui fábrica em São Bernardo, anunciou que a retomada da produção em todo o País deve acontecer em 18 de maio. Porém, a fabricação de veículos será retomada gradualmente e inicialmente com apenas um turno no chão de fábrica. Em coletiva de imprensa realizada agora há pouco, pela internet, o presidente da empresa na América Latina, Pablo Di Si, afirmou que a situação de pandemia é uma crise "sem precedentes" e de "sobrevivência".



O intuito é que a volta seja realizada de forma gradativa em três momentos. No primeiro, serão os executivos e alguns colaboradores de atividades essenciais. No segundo, serão 40% do total dos executivos mais 20% dos colaboradores da área administrativa e no terceiro momento, este nível sobe para 60% e 30% respectivamente. Todos os colaboradores que fazem parte do grupo de risco do coronavírus devem permanecer em casa.

Na fábrica Anchieta, e nas demais do País, a empresa já passa por um momento de pré-retorno. A empresa já realiza adaptação de ambientes, como a demarcação no chão para manter a distância, e treinamento online para como os empregados devem se comportar no retorno. Previsto para o dia 18 de maio, o retorno gradativo deve acontecer com distribuição e utilização de máscaras de proteção para todos os funcionários.

"Nossa prioridade é a segurança dos funcionários em primeiro lugar. Vamos cumprir cada medida de segurança necessária. As plantas da Volkswagen da China e da Alemanha retornaram a produção na semana passada. Aqui vamos fazer isso em maio, quando estivermos prontos", disse Di Si.

O executivo afirmou que todos os investimentos devem ser congelados neste momento. Porém, a empresa vai terminar de injetar o aporte de R$ 7 bilhões, conforme anunciado em 2016. Isso porque o montante está no final e a previsão já era que o investimento fosse realizado até este ano.

Mesmo com a retomada gradual, a Volkswagen anunciou acordo com os trabalhadores, feito por meio do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) nesta semana. A proposta aprovada pelos empregados permite desconto de 30% no valor do salário bruto do empregado e o mesmo percentual de redução em jornada de trabalho.

"Em termo de produção vamos trabalhar em um turno e estávamos era três (na fábrica da Anchieta). Nas primeiras semanas, não esperamos produção (em relação ao que era anteriormente), mais em junho já estará mais acertada", afirmou Di Si. Apesar disso, o presidente da companhia destacou que o mercado anterior "não existe mais."

A Volkswagen prepara o lançamento de um novo modelo, o Nivus, produzido em São Bernardo, para a próxima semana.