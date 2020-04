23/04/2020 | 13:11



Apesar das recomendações da Organização Mundial da Saúde para que as pessoas fiquem em casa o máximo possível, por conta da pandemia do novo coronavírus, algumas celebridades acabaram desobedecendo a quarentena.

Esse foi o caso de Rômulo Arantes Neto, que foi fotografado furando o isolamento social no dia 21 de abril.

O ator foi visto conversando com amigos na zona sul do Rio de Janeiro, sendo que nenhum deles usava máscaras ou manteve uma distância segura um do outro.