Angélica e Eva interrompem Luciano Huck durante entrevista: - A comida tá na mesa!

23/04/2020 | 12:10



Na última quarta-feira, dia 22, Luciano Huck participou do Pânico, programa de rádio da Jovem Pan! Por meio de vídeo, ele falou bastante sobre a pandemia do novo coronavírus e, em dois momentos diferentes, foi interrompido pela esposa, Angélica, e pela filha Eva, de sete anos de idade!

Um pouco depois de começar a sua entrevista, Huck anunciou que Angélica estava com um cartaz na mão para avisar que o almoço estava na mesa!

- A minha mulher entrou aqui com um cartaz na minha frente aqui: Estamos com o almoço na mesa. Deixa eu mostrar!, disse, fazendo com que os apresentadores, no estúdio, dessem risada.

Poucos minutos depois, sua caçula surgiu e invadiu a entrevista!

- A comida tá na mesa!, disse a pequena.

O apresentador Daniel Zukerman até fez uma imitação de Huck, mas parece que Eva não gostou nem um pouco...