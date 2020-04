Susana Vieira revela que está passando a quarentena longe da família

23/04/2020 | 12:11



Susana Vieira resolveu gravar um vídeo especial na última quarta-feira, dia 22. A atriz argumentou que apareceu para que os fãs se sentissem mais próximos dela neste período de quarentena. Susana ainda contou que o vídeo era uma forma de se conectar com a família, já que ela possui parentes em vários estados do Brasil, e lamentou o fato de estar passando este momento de isolamento social sozinha.

- Eu não tenho ninguém da minha família aqui comigo, vocês acreditam? Mas estou aqui com Deus, na fé de Jesus, esperando que o Brasil dê conta desse recado. Mas ninguém é mais superior do que uma pandemia. Não adianta bater em ninguém, porque uma pandemia é uma coisa tão abstrata, tão louca de acontecer em um país, que a gente tem mais é que rezar. Ficar na quarentena, lavar as mãos, usar álcool gel. E rezar pelos mais necessitados, aqueles que não conseguem nem lugar nos hospitais, alegou.

A artista também fez uma saudação fofa aos motoboys, que atualmente estão sendo ainda mais requisitados pelos serviços de delivery.

- E hoje a minha homenagem vai para os motoboys que entregam a comida, porque toda hora tem um aqui na porta. É maravilhoso o trabalho de vocês, vocês se arriscam diariamente. Muito obrigada aos motoboys, uma salva de palma para vocês. Obrigada, obrigada!