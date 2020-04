'Essa é a hora em que o governo tem de ser governo', diz governador do RS

23/04/2020 | 11:22



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), defendeu que o governo federal realize investimentos para a recuperação da economia depois de passada a crise do coronavírus. Durante videoconferência organizada pelo Itaú Unibanco, ele afirmou que ainda há dúvidas sobre o Plano Pró-Brasil, mas que o poder público vai precisar estimular a economia.

"Essa é a hora em que o governo tem de ser governo. Eu não defendo, evidentemente, que haja farra fiscal. Mas o governo vai precisar liderar o processo de retomada econômica, estimulando, seja na construção civil, seja no investimento público em infraestrutura, a saída da inércia, para que possamos mais rapidamente ter a retomada econômica", disse o governador do Rio Grande do Sul.