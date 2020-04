Comércio fura quarentena no Piraporinha

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



23/04/2020 | 11:20



Apesar da flexibilização para retomada de serviços em Diadema, de acordo com decreto publicado ontem, não são todas as categorias de comércios que podem abrir. Isso não impediu que uma loja de roupas e calçados abrisse as portas no Largo de Piraporinha, importante centro comercial da cidade.

O proprietário, Jamel Bacha, 50 anos, afirmou que recebeu pelo whatsapp a informação de que poderia voltar ao trabalho. "Se não puder a gente fecha. É bom para ventilar a loja um pouco, os calçados se ficam muito tempo em lugar fechado começam a descolar", justificou.

Bacha está pessimista com a retomada da economia. "Para mim, esse ano está perdido. Só nesses 30 e poucos dias fechados já perdemos uns R$ 60 mil", afirmou.

A loja existe desde 1978 e para o empresário, não deveriam ser adotadas as mesmas restrições para todos os locais. "Aqui não tem muito movimento. É só as pessoas ficarem longes umas das outras, usar máscaras. Afinal, 95% da população vai se contaminar e nem vai perceber", argumentou. "A gente vê até médicos renomados que mudaram de ideia. Diziam que era só um gripe e depois, influenciados pela grande mídia, passaram a falar que é grave (a situação)", completou.

Nos serviços que realmente podem funcionar a partir de hoje, o clima era de expectativa. O cabeleireiro Francinaldo Gomes, 61, retornava ao trabalho já ciente das medidas que serão necessárias para atender aos clientes. "Vamos fazer tudo com hora marcada e usar luvas e máscaras", afirmou.

Gomes avalia que as medidas tomadas foram necessárias para evitar um maior número de pessoas contaminadas. "A nossa situação ficou difícil, todo mundo precisa trabalhar, mas foi melhor assim", afirmou.

Nas ruas, é grande o número de pessoas circulando. O casal Elenira de Jesus Marciano, 27, e João Vitor dos Santos Marciano, 33, aguardavam pela chegada do uma pessoa de quem compraram um celular. Com os filhos Caleb, 3, e Eloísa,1, os dois acreditam que as medidas adotadas até agora são exageradas. "Não precisa de tudo isso. Tem que ficar em casa só tem está doente ou tem os sintomas. As outras pessoas precisam trabalhar", opinou o microempreendedor.

Em frente aos bancos, filas enormes seguiam pelas calçadas, mas nem todos estavam em busca do auxílio de R$600 disponibilizado pelo governo aos profissionais autônomos e desempregados. A psicóloga Alessandra Alves Lucas, 35, aguardava para redefinir uma senha e poder pedir a suspensão do financiamento do seu imóvel. Sem trabalhar há mais de um mês, porque seus pacientes não aderiram ao atendimento online, Alessandra acha que o fato do problema ser mundial justifica as medidas que já foram adotadas. "Se não fosse isso, não estaríamos achatando a curva (de infectados)", opinou.