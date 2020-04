Edição 2020 da Oktoberfest é cancelada na Alemanha

Paulo Basso Jr.

23/04/2020 | 10:48



A Oktoberfest de Munique, maior festa dedicada à cerveja no mundo, não será realizada em 2020 por conta da pandemia do covid-19. A decisão foi anunciada por Markus Söder, chefe de governo do Estado da Baviera, e Dieter Reiter, prefeito de Munique.

“Machuca, é uma pena muito grande. Mas nós entendemos que (realizar o evento) é um risco muito grande”, declarou Söder.

Oktoberfest 2020 é cancelada

O cancelamento da Oktoberfest foi anunciado poucos dias depois que Angela Merkel, chanceler da Alemanha, determinou que todos os eventos com grande aglomeração de público estão suspensos no país, pelo menos, até o fim de agosto. Precavidos, os organizadores da festa de Munique, que neste ano seria realizada de 19 de setembro a 4 de outubro, optaram por seguir o mesmo caminho.

A decisão de cancelar a Oktoberfest é um grande choque para o turismo de Munique. Isso porque a festa, que surgiu após a celebração de um casamento de nobres europeus em 1810, recebe, em média, 6 milhões de visitantes por ano.