Mãe de Neymar Jr. teria se encantado por Tiago Ramos depois dele ter sido expulso de festa do jogador de futebol

23/04/2020 | 10:11



O namoro de Nadine Gonçalves com Tiago Ramos parece ter chegado ao fim. No entanto, os detalhes de como eles se conheceram só foram relevados agora! Segundo o jornal Extra, tudo começou depois que o modelo marcou presença no aniversário de Neymar Jr. em fevereiro deste ano em Paris, na França.

Tiago, que sempre teve como ambição se tornar jogador de futebol e conhecer Neymar, conseguiu um convite para a festa através de Mauro Leitão, cozinheiro do craque do Paris Saint Germain.

Ao chegar na festa, se encantou por Nadine e começou a paquerá-la. Ele, porém, não conseguiu curtir o evento tranquilo por muito tempo. Seguranças no local teriam tentado retirá-lo da festa e ele acabou sendo defendido por Nadine.

A mãe de Neymar teria liberado o rapaz para continuar na festa e os dois passaram a noite lado a lado no salão. De acordo com a publicação, o modelo conseguiu o número do telefone celular de Nadine e agradeceu pela gentileza:

- Foi aí que tudo começou. Ele quis ir à festa para conhecer Neymar, de quem é grande fã, e lá, se encantou pela mãe, disse uma fonte.

, Nadine assumiu o namoro com o rapaz ao postar uma foto dos dois agarradinhos. Nego do Borel, então, comentou na publicação, e lembrou de quando ele e Nadine viram o rapaz pela primeira vez.

Caramba! Estou lembrando dele, tia. Por isso ele ficou olhando para gente naquele dia..., escreveu o funkeiro, que também estava na festa e ao lado de Nadine.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Abdias Melo, ex-empresário de Tiago, contou que o rapaz sempre gostou de mulher mais velhas e negou o envolvimento dele com o cozinheiro de Neymar.

- Ele conheceu a Nadine em Paris, no aniversário do Neymar e a história que ele tinha caso amoroso com o cozinheiro é mentira. O cozinheiro de Neymar quis ajudar ele com o sonho de ser jogador de futebol, explicou.