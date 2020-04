Mara Maravilha se veste como Manu Gavassi e ganha apelido: Vovó Gavassi

23/04/2020 | 10:10



A torcida para os integrantes do BBB20 continua, e cada vez de maneira mais inusitada! Agora foi a vez de Mara Maravilha homenagear sua favorita: no programa Fofocalizando da última terça-feira, dia 21 de abril, a apresentadora do SBT surpreendeu o público ao aparecer caracterizada como Manu Gavassi, com direito a roupa, sapato, cabelo e maquiagem muito parecidos com os da participante.

A baiana também postou o look nas redes sociais, brincando com o apelido Vovó Gavassi, que acabou ganhando ao longo da transmissão do programa:

Vovó da Manu Gavassi!, escreveu na legenda.

E não foi apenas o visual que Mara Maravilha copiou da participante do BBB. Muito fiel à personagem, a apresentadora também executou a coreografia criada por Gavassi para a música Don't Start Now, de Dua Lipa.

A homenagem foi mais que aprovada pelos internautas, que encheram os comentários com a #FicaManu e elogiaram a apresentadora:

Está bem parecida mesmo! Adorei a homenagem para a Manu!