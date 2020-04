PMI composto da zona do euro cai a 13,5 em abril, mínima histórica

23/04/2020 | 05:26



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 29,7 em março para a mínima histórica de 13,5 em abril, em meio ao impacto da pandemia de coronavírus, segundo dados preliminares divulgados hoje pela IHS Markit. O resultado do PMI composto ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a 26. Leituras abaixo de 50 indicam contração econômica.

Apenas o PMI de serviços do bloco recuou de 26,4 para a também mínima recorde de 11,7 no período. Neste caso, a projeção do mercado era de redução a 25.

Já o PMI industrial da zona do euro diminuiu de 44,5 em março para 33,6 em abril, atingindo o menor patamar em 134 meses. O consenso era de queda a 39,3.