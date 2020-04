Espro lança EAD para manter os jovens aprendizes em atividade

Do Dgabc.com.br



22/04/2020 | 23:55



Desde a suspensão das atividades, em 16 de março, o Espro (Ensino Social Profissionalizante) concentra esforços para que adolescentes e jovens continuem desenvolvendo conceitos do Programa de Sociaprendizagem. Para mantê-los ativos, a instituição aprimorou o conteúdo de ensino a distância, que começou a ser aplicado de forma abrangente nas filiais.

De forma gradativa, obedecendo calendário definido pelas áreas de educação e aprendizagem, os 14 mil jovens de todo Brasil, incluindo o polo de São Bernardo (que atende a região), passarão a acompanhar o conteúdo de maneira interativa com acesso até pelo celular. “Tivemos cuidado em alinhar o conteúdo com o formato mais adequado e produtivo, bem como no processo de capacitação do nosso time, visando algo atrativo no processo de socioaprendizagem dos jovens”, disse o superintendente executivo do Espro, Alessandro Saade.