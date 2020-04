Sindicato cria campanha para ajudar professores sem aulas

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



22/04/2020



Diante da pandemia da Covid-19 e com a intenção de ajudar professores e famílias em situação de vulnerabilidade, a Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) lançou campanha de solidariedade nas subsedes. A ideia é recolher alimentos, produtos de limpeza e itens de proteção individual e montar kits para doações.

De acordo com a presidente da Apeoesp, Maria Izabel Azevedo Noronha, a Bebel, a distribuição dos kits terá como prioridade os profissionais que estão sem aulas durante o período de isolamento, por exemplo, os professores eventuais e os da chamada ‘categoria O’, que não conseguiram ter aulas atribuídas. “Nós estamos profundamente engajados na defesa da vida, não apenas defendendo a continuidade do isolamento social como forma eficaz de proteção contra a Covid-19, mas também realizando essa campanha de arrecadação de alimentos. Esses itens também serão distribuídos a outras pessoas que necessitarem”, disse a presidente.

O material pode ser doado nas 94 unidades da entidade sindical, sendo que seis delas ficam no Grande ABC: Santo André (Rua Xavier de Toledo, 471); São Bernardo (Avenida Dom Paulo Mariano, 40); São Caetano (Rua Rio Grande do Sul, 177, sobrado 35); Diadema (Travessa Roberto, 200); Mauá (Avenida Santos Dumont, 69) e Ribeirão Pires (Avenida Doutor Ayrton Jairo França, s/n).

Quem não puder ou quiser sair de casa para realizar a doação pode contribuir de outra maneira. A Apeoesp está recebendo doações por meio de depósito bancário (agência 0041, conta 13-005573-9, do banco Santander).