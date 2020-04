Consórcio abre drive-thru para receber doações de alimentos

Do Dgabc.com.br



22/04/2020 | 23:55



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC iniciou ontem drive-thru solidário regional para tentar diminuir os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. A iniciativa funciona das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Para contribuir com a campanha, qualquer pessoa pode se deslocar até a sede da entidade, na Avenida Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André, e doar alimentos, material de limpeza e produtos de higiene pessoal, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social no Grande ABC.

A população pode entregar as doações no estacionamento do Consórcio, sem sair do carro e sem ter contato com a equipe de trabalho. Outra forma de ajuda é por meio da doação, de qualquer quantia em dinheiro, transferida ou depositada na Conta do Fundo Especial Covid: Banco Brasil, agência 5688-X, conta corrente 83.990-6.

O drive-thru foi idealizado para ajudar as famílias mais vulneráveis, das periferias das sete cidades, que estão passando por dificuldades devido a crise ocasionada pela pandemia, explicou o presidente do Consórcio e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania). “Por meio da solidariedade, a sociedade dá uma resposta para o enfrentamento das dificuldades econômicas e sociais durante a pandemia. Reforçamos o convite a todos que puderem participar desta rede de solidariedade