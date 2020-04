Azulão desiste da Série D; Cachorrão deve herdar vaga

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/04/2020 | 23:55



O São Caetano surpreendeu o cenário do futebol nacional ao anunciar ontem a desistência de participar do Campeonato Brasileiro da Série D, que tem início previsto para 25 de maio, mas ainda aguarda os próximos capítulos da pandemia do novo coronavírus para confirmar se a bola vai ou não rolar nesta data pré-definida. A argumentação do clube são-caetanense, que oficializou o ato em carta enviada à FPF (Federação Paulista de Futebol), se baseia nos prejuízos causados pela Covid-19 e a preocupação com a saúde dos funcionários e com as questões financeiras. Quem pode ser diretamente beneficiado com a decisão é o EC São Bernardo, que pela primeira vez em sua história poderá participar de uma divisão do Brasileiro.

O Azulão conquistou a vaga na Série D por ter sido campeão da Copa Paulista de 2019. Vice, o XV de Piracicaba foi agraciado com um convite para participar da Copa do Brasil, da qual inclusive já foi eliminado. O Nhô Quim, inclusive, fez consulta à federação ontem e teve resposta negativa sobre a possibilidade de pleitear a participação. Assim, o time são-bernardense, que terminou na terceira colocação em sua primeira vez no torneio estadual (eliminado justamente pelos são-caetanenses), herdaria o benefício dado ao algoz. “Recebi ligação do presidente Reinaldo (Carneiro Bastos, da FPF) fazendo convite para ocupar a vaga do São Caetano e pedi dois dias para avaliar com meus diretores a possibilidade de participar”, revelou com exclusividade ao Diário o mandatário do Cachorrão, Felipe Cheidde Júnior.

O EC São Bernardo está na Série A-3 do Campeonato Paulista, equivalente à Terceira Divisão estadual. Na competição deste ano, o time era vice-líder quando a pandemia da Covid-19 gerou a paralisação dos torneios em quase todo o mundo. “Particularmente fico muito feliz com esta possibilidade. É meu primeiro trabalho e conseguir vaga na Série D, independentemente se foi pela desistência de outro clube, nos credencia a dizer que o trabalho (na Copa Paulista) foi bem feito, porque se temos a vaga foi porque chegamos na reta final. Então, ficamos felizes. É tudo incerto. Vamos, junto com a diretoria, sentar e planejar o que podemos fazer. Para o clube é muito bom, o coloca em outro patamar, não tem preço”, comentou o técnico do Cachorrão, Renato Peixe.

Em nota, o São Caetano disse que “esta foi uma medida bastante pensada e extrema, que infelizmente precisou ser tomada, em decorrência dos problemas e todas as incertezas que envolvem o futebol brasileiro e o seu calendário de competições. Queremos desta forma preservar a saúde financeira do clube em um momento de grande dificuldade para honrar compromissos já estabelecidos com jogadores, comissão técnica e todo o quadro de funcionários”.

O clube ainda terá de avaliar o que deverá fazer com a ajuda de R$ 120 mil que a CBF enviou para os clubes da Série D como forma de minimizar as suspensões das atividades durante a pandemia. Desde o ano passado o Azulão vem sofrendo com dívidas e atrasos nos pagamentos. Por outro lado, segundo fonte interna, a agremiação disputará as três rodadas restantes da primeira fase da Série A-2 do Paulista mais o mata-mata (caso se classifique), quando o torneio regressar, e no segundo semestre participará da Copa Paulista, competição menos onerosa do que a Série D. O clube estaria no Grupo 8 do quarto nível do Nacional, junto de Novorizontino, Pelotas-RS, Marcílio Dias-SC, Caxias-RS, Joinville-SC, Tubarão-SC e São Luiz-RS.

Em resposta ao Diário, a FPF confirmou ter recebido o ofício do São Caetano e encaminhado o documento para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), organizadora da Série D. A federação estadual afirmou que só vai se pronunciar após ter uma definição da entidade nacional.

CBF e jogadores da Seleção doam R$ 5 mi

O futebol brasileiro está se mobilizando nos bastidores para ajudar nas ações de combate ao novo coronavírus ou pelo menos para garantir respaldo à famílias que estejam passando por dificuldades financeiras por causa da pandemia. Ontem, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou arrecadação de R$ 5 milhões para criar a campanha beneficente chamada Movimento Seleção Solidária.

A iniciativa já envolve 41 jogadores recentemente convocados pelo técnico Tite para os compromissos da Seleção Brasileira, incluindo astros como Neymar e Daniel Alves, além do próprio treinador e de integrantes da sua comissão, assim como do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Juntos, eles doaram R$ 2,5 milhões, mesmo valor que foi acrescido pela entidade. Somados, os R$ 5 milhões serão destinados à compra de cestas básicas de alimentos, além de produtos de limpeza e higiene pessoal para 32 mil famílias durante dois meses. A distribuição dos mantimentos vai ser realizada pelas entidades Ação da Cidadania, Central Única das Favelas e Transforma Brasil.

“O futebol está na vida dos brasileiros. Muito importante contribuirmos também neste momento tão difícil. Esta é uma mobilização conjunta da CBF, dos atletas e da comissão técnica que levará esperança a milhares de famílias”, afirmou Rogério Caboclo ao site oficial da CBF. Todas as partidas dos campeonatos organizados pela entidade estão paralisadas devido a pandemia e ainda não têm data para serem realizadas.

A segunda fase da campanha foi iniciada ontem e convoca outros jogadores de clubes brasileiros e do Exterior para participar, além da torcida, que também pode aderir ao Movimento Seleção Solidária. Todos os recursos serão repassados para as entidades sociais.

Na primeira fase, além de Neymar e Daniel Alves, outros jogadores importantes do cenário mundial aceitaram o desafio e doaram quantias – o valor de cada contribuição não foi revelado – em dinheiro. Casos de nomes como de Casemiro, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Thiago Silva e Willian.

(do Estadão Conteúdo)