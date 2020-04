Trump sobre Irã: "Vamos atirar se chegarem perto de nossos navios"

22/04/2020 | 22:02



O presidente americano, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã durante coletiva de imprensa na noite desta quarta-feira, 22. Ao ser questionado sobre um lançamento de satélite iraniano, o republicano respondeu que os Estados Unidos estão observando o país persa "muito de perto" e que vão "atirar" caso os iranianos cheguem perto de navios americanos.

Nesta manhã, Trump escreveu em sua conta oficial no Twitter que instruiu a Marinha americana a "abater e destruir toda e qualquer canhoneira iraniana" caso elas "importunem" navios americanos no mar.

A Guarda Revolucionária do Irã disse hoje que lançou com sucesso o primeiro satélite militar do país em órbita. De acordo com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a ação pode ter violado uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em resposta a Trump, o porta-voz das Forças Armadas do Irã, o general Sardar Abolfazl Shekarchi, disse hoje que os EUA deveriam se preocupar em "salvar" os americanos do coronavírus.

A possibilidade de um novo conflito no Oriente Médio impulsionou uma recuperação nos preços do petróleo hoje, já que uma instabilidade na região poderia impactar a oferta da commodity.