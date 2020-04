PSDB-SP: 'lamentável' pedido de impeachment de deputados do PSL contra Doria

22/04/2020 | 22:01



O diretório estadual do PSDB de São Paulo afirmou ser "lamentável, num momento como o que vivenciamos hoje, que deputados utilizem da prerrogativa parlamentar para pedir a cassação de um governador baseado em uma manifestação irreal e despropositada".

Na tarde desta quarta-feira, 22,, quatro deputados do PSL - Frederico D'Ávila, Gil Diniz, Douglas Garcia, Major Mecca e Valéria Bolsonaro - entraram com um pedido de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) contra o governador João Doria (PSDB).

Em nota, o PSDB-SP afirma que a peça "é, na realidade, um atestado de que esses deputados buscam travar uma guerra política a qualquer preço e atrapalhar a gestão sem se preocupar com o grave momento enfrentado pelos paulistas atualmente". "Se não é pelo interesse de São Paulo, resta questionar a quem servem os parlamentares envolvidos", conclui.