Com filho de Perrella e ex-diretor geral, Cruzeiro exclui 30 conselheiros

22/04/2020 | 21:52



O Cruzeiro oficializou nesta quarta-feira a exclusão de 30 conselheiros efetivos e natos que receberam remuneração do clube entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2019. Eles foram expulsos do clube por violarem o seu estatuto, pois receberam remuneração. E entre os nomes estão Gustavo Perrella, filho do ex-presidente Zezé Perrella, e Sergio Nonato do Reis, que exerceu o cargo de diretor geral na gestão de Wagner Pires de Sá.

"Esta decisão, além de cumprir fielmente o que prevê o Estatuto, mostra a total transparência e seriedade da atual direção, que luta para alçar o Cruzeiro a uma nova fase, buscando resgatar a credibilidade e os padrões éticos e morais da instituição", afirmou o clube em comunicado oficial.

A exclusão conclui um processo iniciado em março, quando o Cruzeiro notificou 31 conselheiros por terem supostamente, infringido as normas do clube, recebendo através de pessoa jurídica e sendo diretamente beneficiados. Desses, 30 perderam o mandato, sendo que 11 eram efetivos e para as suas vagas serão convocados suplentes.

O Cruzeiro apontou que os conselheiros descumpriram o artigo 18 (O Associado Conselheiro Nato e Associado Conselheiro, contratado como empregado do Clube, perde o mandato e o suplente de Conselheiro será excluído do quadro de suplência) e o 19 (É vedada a remuneração dos membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e de Conselheiro do Cruzeiro Esporte Clube) do estatuto do clube.

Confira a lista de conselheiros excluídos:

Angelo Augusto Viana

Alexandre Francisco Lemos

Alonso Miranda da Silva

Angelo Cattabriga

Carlos Alberto Monteiro de Oliveira

Edson Nego Brandão

Eliezer de Souza Matos

Fernando José de Souza

Fernando Ribeiro de Morais

Geraldo Parreiras Miranda

Gislene Batista de Oliveira

Gustavo Henrique Perrella

Hudson Barbosa de Moura

Jairo Venancio de Brito

João José de Adballa de Brito

Jorge Lucio Turci

Jorge Washington Ferreira

José Maria de Paula

Luiz Claudio de F. Rocha

Marco Túlio Martins

Maurício Cattabriga

Older Bastos Milhorato

Paulo Henrique de Mello Peluso

Paulo Roberto Lopes Soares

Roberto Márcio de Freitas Richa

Ronaldo de Assis Carvalho

Sérgio Nonato dos Reis

Vitorio Galinari

William Batista Peixoto

Wilmer Zaratini Mendes