No PDT, Lacerda obtém aval ao Paço

Raphael Rocha



23/04/2020 | 00:01



Vereador de Diadema, Ronaldo Lacerda trocou o PT pelo PDT na janela eleitoral de olho em voos maiores no pleito municipal. Porém, ao desembarcar na nova agremiação, não recebeu a garantia da cúpula da legenda de que seria prefeiturável. O partido trabalhava o nome do professor Fábio Júnior como candidato ao Paço e evitou abrir espaço automaticamente para Lacerda, campeão de votos à Câmara em 2016. Neste fim de semana, porém, a fumaça branca saiu da chaminé pedetista. Lacerda será, de fato, candidato à sucessão de Lauro Michels (PV) com o professor Fábio Júnior como vice. O trabalho agora é tocar a pré-campanha em meio à quarentena pela pandemia do novo coronavírus.

BASTIDORES

Lei

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), sancionou lei que institui abono salarial de R$ 300 por mês para servidores da saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Pela legislação, farão jus ao benefício funcionários públicos municipais “titulares de cargo de provimento efetivo, de provimento em comissão, os ocupantes de emprego público regidos pela legislação trabalhista, os contratados através de contrato temporário, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias”. Ele incluiu servidores dos cemitérios públicos na lista de beneficiados.

Críticas

O vídeo feito pelo vereador Sargento Lobo (Patriota) dentro do hospital de campanha montado no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, foi duramente criticado por vereadores na sessão extraordinária realizada ontem de manhã. Muitos relataram a insensibilidade do parlamentar ao tentar politizar o caso durante momento de crise na saúde devido à pandemia do novo coronavírus.

Fiador

Ontem, esta coluna mostrou que a ex-deputada Vanessa Damo (MDB) tem se articulado para ser candidata à Prefeitura de Mauá na eleição deste ano. E ela tem contado com auxílio do pai, o ex-prefeito Leonel Damo. Leonel entrou em campo para ser fiador de uma eventual candidatura da filha ao Paço, até porque, dentro da classe política local, o clima é de desconfiança sobre o projeto.

Mal-estar

Criou mal-estar dentro do PT de São Bernardo o fato de muitos atendidos pela campanha de arrecadação de alimentos promovida pelo diretório petista na cidade terem ligação com o ex-vereador Zé Ferreira (PT). Muitos parlamentares e futuros candidatos a vereador comentaram reservadamente à coluna sobre esse possível privilégio ao ex-parlamentar, que buscará retornar ao Legislativo na eleição deste ano. A campanha do PT serviu para arrecadar donativos para atendimento de impactados pela crise causada pela pandemia do novo coronavírus.